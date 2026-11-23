Евгений Пырьев, режиссер и продюсер «Щи Продакшен», рассказал Sostav, как устроена экономика AI-рекламы и на чем зарабатывают независимые AI-креаторы, агентства и продакшены. Он объяснил, от чего зависит их прибыль и может ли один AI-художник зарабатывать больше целой студии.

Где заканчивается умение создавать красивый контент и начинается полноценный рекламный бизнес

В AI-продакшене может работать как большая, так и небольшая команда, но главное — в ней объединены разные экспертизы. Каждый специалист отвечает за свой этап производства, а вместе они обеспечивают качество конечного продукта.

Создание рекламного ролика не ограничивается генерацией изображений и видео. Для этого необходимы не только технические, но и художественные навыки: режиссура, монтаж, моушн-дизайн, композитинг, клинап и другие этапы постпродакшена.

Независимый AI-креатор тоже может обладать несколькими из этих компетенций. Однако одному человеку сложно поддерживать одинаково высокий уровень качества на всех этапах производства — от драматургии и визуального решения до финальной сборки ролика. Особенно когда речь идет о сложных рекламных проектах.

В конечном счете клиент платит не за сам процесс генерации, а за готовое рекламное решение, которое соответствует брифу и задачам бренда. Именно здесь ценность комплексной экспертизы команды становится особенно заметной.

ИИ значительно сократил путь от идеи до готового ролика, но не отменил необходимость профессионального постпродакшена. Из множества генераций приходится отбирать удачные дубли, устранять артефакты, дорабатывать изображение и звук. При этом возникает экономический парадокс: попытка сэкономить на генерациях может обернуться дополнительными расходами на клинап и композитинг.

Основные расходы студии и что влияет на прибыльность проектов

Основная статья расходов AI-продакшена — зарплаты специалистов. К ним добавляются налоги, содержание офиса и другие операционные издержки, необходимые для работы студии.

Значительную часть затрат составляет работа с нейросетями. Бренды предъявляют высокие требования к качеству, поэтому для получения кадров, соответствующих режиссерской задумке и задачам клиента, зачастую требуется множество итераций. Каждая новая генерация изображения или видео расходует кредиты и увеличивает себестоимость производства.

Прибыльность проекта во многом зависит от того, насколько точно команда оценила его трудоемкость и рассчитала смету. Дополнительные согласования и правки, не предусмотренные изначально, сжигают генерационные кредиты и рабочие часы. В результате фактические затраты могут существенно превысить запланированные, сокращая прибыль студии.

При этом согласовать дополнительный бюджет удается не всегда. Чтобы завершить проект, выполнить обязательства перед клиентом и сохранить репутацию, студия иногда берет незапланированные расходы на себя. В отдельных случаях это может привести к работе в убыток.

Почему крупные бренды выбирают агентства и продакшены

Для масштабного рекламного проекта недостаточно просто нанять нескольких независимых нейрокреаторов: их работу нужно организовать и контролировать. Без агентства или продакшена эта задача ложится на бренд-менеджера, которому приходится фактически выполнять функции режиссера, арт-директора и креативного продюсера. Постановка задач, согласование правок и принятие решений требуют времени и дополнительных ресурсов бренда.

Работа с независимыми исполнителями несет и определенные риски. Если проект зависит от одного специалиста, его внезапная недоступность может поставить под угрозу сроки. У продакшена больше возможностей оперативно перераспределить задачи внутри команды.

Поэтому бренд платит агентству или продакшену не только за рекламный продукт, но и за организацию производства, соблюдение сроков и ответственность за результат. Ведь экономия на отдельных исполнителях далеко не всегда означает экономию для бизнеса.

В зависимости от организации проекта рекламный бюджет распределяется между агентством, которое отвечает за стратегию и управление, и продакшеном, который занимается производством. Часть производственных расходов уходит на оплату специалистов, постпродакшен и генерации, за счет которых зарабатывают технологические платформы.

Не менее важно понимание рекламной задачи. Красивый AI-ролик еще не гарантирует, что бренд донесет нужное сообщение до аудитории. Независимый AI-креатор тоже может обладать серьезным опытом в рекламе, но от агентства заказчик ожидает уже сформированной экспертизы в стратегии и коммуникациях.

Хороший пример — Full AI-кампания страховой компании Aegon «Vivimos la salud como la vives tú» (2026). Перед агентством La Despensa, которое сотрудничает с брендом почти десять лет, стояла задача показать, что каждый человек по-своему воспринимает здоровье. Вместе с продакшеном Glassy Films команда создала 26 виртуальных персонажей и более десяти локаций, согласовывая их с клиентом еще до генерации видео. Здесь AI стал инструментом решения конкретной коммуникационной задачи, а не самоцелью.

Как доступность генеративных технологий влияет на прибыльность AI-продакшена

За последние два года рынок AI-рекламы заметно изменился. В начале бума заказчики были готовы больше платить за AI-ролики, но несовершенные нейросети требовали множества генераций, ручных доработок и времени специалистов. Поэтому высокие бюджеты не всегда приносили студиям высокую прибыль.

Сегодня инструменты стали точнее и доступнее, а конкуренция усилилась. Студии могут производить контент дешевле, но и заказчики ожидают снижения цен. Согласно исследованию Moore Kingston Smith за 2026 год, клиенты все чаще рассчитывают на удешевление услуг благодаря AI. Поэтому снижение себестоимости не всегда приводит к росту прибыли.

Рынок еще не стабилизировался, но уже формируются разные сегменты: от массового контента, где конкурируют ценой и скоростью, до сложных рекламных проектов, где ценятся креатив, качество и экспертиза. Именно эти преимущества помогают профессиональным продакшенам удерживать стоимость услуг и защищать прибыльность проектов.

Хороший пример — Full AI-реклама GWM Haval H6 2026 года. По данным Google Cloud, ее производство обошлось до десяти раз дешевле традиционной съемки сопоставимого масштаба. При этом над 90-секундным роликом работали 37 специалистов, а из 2 076 сгенерированных сцен в финальный монтаж попали только 37. Это хорошо показывает, что технологии могут существенно сокращать производственные затраты, но профессиональная работа с материалом по-прежнему требует значительных ресурсов.

Кто в итоге действительно зарабатывает на AI-рекламе

Сегодня на AI-рекламе зарабатывают и продакшены, создающие ролики для крупных брендов, и агентства, отвечающие за стратегию, креатив и управление проектами. Но большие бюджеты не всегда означают высокую прибыль.

Независимые нейрокреаторы тоже зарабатывают несмотря на высокую конкуренцию. При этом у одиночного автора меньше постоянных расходов, поэтому в отдельных случаях его личный заработок может превышать прибыль небольшой студии. Однако масштабировать сложные проекты в одиночку труднее: с ростом числа заказов приходится привлекать специалистов, а значит, увеличивать расходы.

Особое положение занимают известные AI-креаторы с узнаваемым стилем и собственной аудиторией. Бренды приходят к ним не только за роликами, но и за авторским видением, именем и охватами.

Отдельная бизнес-модель у технологических платформ и агрегаторов, которые зарабатывают на подписках и генерационных кредитах.

В ближайшие годы будут развиваться как гибридный, так и полный AI-продакшен, а объем создаваемого контента продолжит расти. Согласно исследованию WARC и TikTok за 2026 год, 88% опрошенных маркетологов отметили рост объемов контента благодаря AI, но лишь 45% сообщили о значительном улучшении его качества.

Поэтому качественный крафт останется в цене. ИИ — это всего лишь инструмент, как условный Photoshop. Неважно, где ты сделал, важно, что ты сделал. Когда рынок переполнен однотипным контентом, ценность приобретают оригинальные идеи, вкус и способность решать задачи бренда. Именно за это будут платить, как и во все времена.