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15.07.2026 в 09:15

Расходы семей на продукты в России выросли на 10% за год

Средний чек за месяц на товары повседневного спроса достиг 965 рублей

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Согласно государственному докладу Роспотребнадзора, ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей. Показатель на 10,6% (или 4 072 рубля) превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Данные исследовательской компании РОМИР, включенные в отчет ведомства, фиксируют рост среднего чека за одну покупку до 965 рублей против 882 рублей в 2024-м. Прирост данного показателя в годовом выражении оценивается в 9,4% (83 рубля).

В Роспотребнадзоре также акцентируют внимание на динамике стоимости минимального набора продуктов: по итогам 2025 года данный индикатор поднялся на 9% относительно уровня предыдущего года.

Ромир Средний чек
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