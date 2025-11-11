Sostav.ru

11.11.2025 в 06:10

Ralf Ringer задолжал налоговикам более 1 млрд рублей

Компания продолжает испытывать финансовые трудности

1

Обувная сеть Ralf Ringer столкнулась с новым иском от налоговой инспекции: ведомство через суд пытается взыскать с ООО «Ральф Рингер продакшн» 1,28 млрд руб. Компания связывает претензии со «спорными результатами» проверок 2014−2017 годов, сообщает «Коммерсант».

Ранее, в конце 2024 года, АО «Ральф Рингер» уже было признано банкротом по заявлению ФНС, а уголовное дело против владельца Андрея Бережного о неуплате налогов более чем на 588 млн руб. закрыли весной 2025 года. Общая сумма налоговых требований к группе превышает 3,2 млрд руб.

Кроме того, ООО «Ральф Рингер ритейл» в 2025 году получил ряд исков на общую сумму 178,6 млн руб., хотя ранее ежегодная исковая нагрузка не превышала 18 млн руб. Среди таких дел, в частности, взыскания за неуплату арендной платы в торгцентрах «Мега», «Гагаринский», «Жемчужная плаза». В 2024 году убыток структур превысил 1 млрд руб.

Эксперты объясняют проблемы ростом долговой нагрузки, высокими арендными расходами и падением продаж на рынке. За 10 месяцев 2025 года число покупок одежды и обуви в России сократилось на 10%, а производство обуви — на 26%.

Ralf Ringer
Ретейл
