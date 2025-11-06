Рост цен на одежду и обувь замедлился до уровня инфляции

Рост цен на одежду и обувь в России в 2025 году замедлился до уровня инфляции — 6−9%. По данным аналитиков, средний чек на одежду за январь-сентябрь вырос на 9%, на обувь — на 6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «МойСклад».

По данным «Платформы ОФД», в январе—сентябре 2025 года средний чек на одежду и обувь составил 1,3 тыс. руб., увеличившись на 5% год к году. Рост трат оказался примерно на уровне годовой инфляции, а в случае с обувью — даже ниже.

По данным Росстата, в целом цены на одежду и белье в январе—сентябре 2025 года выросли на 2,7% год к году, на трикотажные изделия — на 2,9%, на обувь — на 2,4%. Для сравнения, в 2024 году эти категории подорожали на 15−17%.

Эксперты объясняют стабилизацию цен охлаждением потребительского спроса, снижением покупательской способности и относительной стабильностью рубля. Ретейлеры стараются сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов, однако существенно снижать цены они не могут из-за риска потери рентабельности.

Покупатели чаще выбирают массмаркет или «доступный премиум». На этом фоне fashion-бренды перестраивают бизнес-модели — часть из них уходит с маркетплейсов в собственные онлайн-магазины, однако развитию мешает низкая цифровизация малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что в России на 37,5% сократилось количество новых брендов одежды, выходящих на рынок в январе-сентябре 2025 года по сравнению с прошлым годом. К концу года показатель может упасть в два раза.