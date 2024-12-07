Российский обувной ритейлер Ralf Ringer признан банкротом, следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

Речь идет об АО «Ральф Рингер», головной структуре производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Заявление о банкротстве еще в прошлом году подала компания «Стивали», у которой обувной ритейлер арендовал производственные мощности и задолжал более 20 млн рублей.

В деле о банкротстве должник неоднократно заявлял о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, но не мог это сделать в связи с арестом всех банковских счетов.

Вслед за признанием должника банкротом по решению суда будет организовано конкурсное производство.

Ранее также стало известно об уголовном преследовании гендиректора АО «Ральф Рингер» Андрея Бережного. Столичная прокуратура обвинила предпринимателя в неуплате налогов на сумму больше 588 млн руб. В Ralf Ringer назвали неправомерным дело против своего гендиректора.