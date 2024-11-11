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11.11.2024 в 13:44

В Ralf Ringer назвали неправомерным дело против своего гендиректора о неуплате налогов

Прокуратура направила дело в суд

Обувная компания Ralf Ringer считает неправомерным уголовное преследование своего гендиректора Андрея Бережного. Столичная прокуратура обвинила предпринимателя в неуплате налогов на сумму больше 588 млн руб. и направила дело в Останкинский районный суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.

В Ralf Ringer заявили, что «передача дела в суд — неправомерная процедура, не имеющая судебной перспективы». Прокуратура, по заявлению компании, нарушила пункт 2.2 статьи 27 Уголовного кодекса России, требующий прекращения преследования Бережного за непричастностью к делу.

В Ralf Ringer убеждены, что материалы дела будут возвращены судом с требованием восстановления законности и полной реабилитации Бережного.

В октябре стало известно, что Ralf Ringer грозит банкротство. У компании заблокированы счета из-за разбирательства с налоговиками, поэтому она не может заплатить арендодателю.

В начале ноября сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректоров Ralf Ringer и «Промснабпоставка». По версии следствия, один обвиняемый при пособничестве второго, используя реквизиты и данные расчётных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми не хотел заключать договоры напрямую, организовал формальный документооборот. Для этого обвиняемый использовал подконтрольную компанию «Промснабпоставка».

В дальнейшем обвиняемый обеспечил представление деклараций в ФНС. В результате его компанией не исчислен и не уплачен НДС за 2015−2017 годы на сумму свыше 588 млн руб.

Ralf Ringer Суд
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