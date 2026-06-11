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11.06.2026 в 10:00

Лес Биннет и Питер Филд — люди, которые доказали, что креатив приносит деньги

История маркетинга в лицах

Лес Биннет и Питер Филд вошли в историю маркетинга не благодаря громким рекламным кампаниям, а благодаря исследованиям, которые изменили представление индустрии об эффективности рекламы.

В 2000-х они проанализировали сотни кейсов премии IPA Effectiveness Awards и пришли к выводу, который до сих пор вызывает дискуссии: эмоциональная реклама чаще обеспечивает долгосрочный рост бренда, а наиболее креативные кампании зачастую оказываются и наиболее эффективными для бизнеса.

Именно Биннет и Филд сформулировали знаменитый принцип баланса между построением бренда и активацией продаж, более известный как правило 60/40. Больше о том, как два исследователя примирили креатив и бизнес-результаты, — в новом выпуске «Радио Sostav».

История маркетинга в лицах Лес Биннет Питер Филд
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