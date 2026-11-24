Бренды хотят, чтобы их любили, обсуждали и запоминали, но далеко не каждый готов ради этого рискнуть собственным образом. Юмор способен сделать компанию ближе к людям, но вместе с тем заставляет выйти из привычной роли серьезного бизнеса, который знает, что говорит и как выглядит со стороны. Ведь одно дело — шутить над чужими ошибками, и совсем другое — позволить аудитории посмеяться над собой.



В этом выпуске вместе с представителями индустрии определяем место юмора в маркетинге, исследуем отношение компаний к риску и пытаемся нащупать границы свободы в креативе.

Сегодня в эфире:

Анна Автайкина, основатель и руководитель PW agency ;

; Любовь Смертина, директор по маркетингу «МТС Линк»;

Екатерина Бондарчук, креативный копирайтер DADA Agency ;

; Николай Шадрин, директор Анкл Эдженси ;

; Мария Гущина, старший креатор по брендам повседневного спроса агентства JAMI LUP ;

; Антон Кладо, директор по развитию Goose Gaming ;

; Елена Курамшина, руководитель инфлюенс направления агентства Sloyka;

Анаастасия Бычкова, креативный директор Rassvet.digital .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.