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04.06.2019 в 16:55

«Пятерочка» хочет продавать на кассах SIM-карты операторов «большой тройки»

Ритейлер обсуждает такую возможность с МТС, «МегаФоном» и «Билайном»

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Depositphotos

«Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) может начать продавать SIM-карты МТС, «МегаФона» и «Билайна». Ритейлер ведет переговоры с операторами о запуске совместного проекта, но финальные договоренности пока не достигнуты, пишут «Известия».

Продажа SIM-карт в «Пятерочке» стартовала в мае 2019 года, когда на кассах появились SIM-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных операторов — СберМобайла, Ростелекома и Lycamobile. В пилоте участвуют 2500 магазинов «Пятерочка».

Покупателей привлекает упрощённая процедура приобретения SIM-карты, а именно отсутствие необходимости оформлять контракт. Кроме того, магазины в шаговой доступности удобнее посещать, нежели отдаленные салоны сотовой связи.

Сами операторы также заинтересованы в новом канале продаж, так как спрос на SIM-карты в России крайне высок (100 млн штук в год). Однако, влиять на рынок новых подключений этот канал не будет: покупатели пока не привыкли ходить за SIM-картами в розницу такого формата — для этого должно пройти время, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. И уж точно продажи в «Пятерочке» не повлияют на доли, которые операторы сейчас занимают на рынке по количеству абонентов, уверен эксперт.

Мегафон Билайн МТС Пятерочка
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