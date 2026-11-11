«МегаФон» и МТС предложили банкам пакетную модель оплаты звонков с маркировкой

«МегаФон» и МТС предложили банкам перейти на пакетную модель оплаты звонков с фиксированным объемом вызовов и отдельной маркировкой для борьбы с мошенничеством. По мнению операторов, такой подход позволит избежать прямой зависимости роста расходов финансовых организаций от количества звонков. Совместную позицию компании представили 11 ноября. Заявление есть в распоряжении Sostav.

Операторы объяснили необходимость маркировки тем, что более 85% исходящих звонков банков приходится на взыскание просроченной кредитной задолженности. В отдельных случаях абоненты получают от пяти до 10 вызовов в день от коллекторских служб одной организации. При этом номера могут различаться, хотя заказчик звонков остается одним и тем же.

В «МегаФоне» и МТС считают преувеличенными заявления о том, что маркировка или блокировка исходящих вызовов может существенно затруднить борьбу с мошенничеством. По их оценке, основными инструментами противодействия таким схемам остаются блокировка подозрительных операций и последующее уведомление клиента через СМС или мобильное приложение с просьбой самостоятельно связаться с банком по доверенному номеру.

По данным операторов, в ходе консультаций с Минцифры финансовый сектор оценил долю звонков, связанных с противодействием мошенничеству, менее чем в 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Компании предлагали выделить используемые для этих целей номера в отдельный контракт с фиксированным объемом вызовов и соответствующей маркировкой. Однако представители финансового сектора пока не приняли эту инициативу.

«МегаФон» уточнил РБК, что годовая стоимость отдельного контракта для крупнейшего по объему телефонной активности банка составит около 3 млн руб. По оценке оператора, такая модель позволит сохранить существующий объем звонков, связанных с противодействием мошенничеству.