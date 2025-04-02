Путин поручил создать единый подход к борьбе с кибермошенниками

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком разработать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. Об этом говорится на сайте Кремля.

В законодательство должны быть внесены изменения, касающиеся блокировки поступающих от мошенников звонков. Делать это предстоит в том числе с использованием государственной антифрод-платформы, получив предварительное согласие человека на блокировку звонков.

Другое поручение главы государства касается создания механизма, при котором операторы связи будут оперативно оповещать банки при выявлении мошеннических телефонных вызовов или сообщений. Применять механизм можно будет с согласия граждан.

Кредитные организации и операторов связи хотят обязать возвращать деньги лицам, пострадавшим от мошенников, если компании не приняли меры противодействия. Кроме того, банки могут обязать компенсировать клиентам деньги, которые были украдены после взлома мобильных приложений кредитных организаций через вредоносный софт.

Еще одно поручение президента касается возможности признавать неудовлетворительной деловую репутацию замглавы финансовой организации, ответственного за обеспечение информационной безопасности. Это может происходить в случаях, если компания нарушила законы и акты Центробанка в части, касающейся обеспечения защиты информации (если это привело к неправомерному использованию персональных данных), противодействия осуществлению переводов, заключению кредитных договоров и осуществлению денежных операций клиента без его добровольного согласия.

Правительство должно представить доклад президенту до 1 июня этого года и далее — один раз в шесть месяцев.

Также кабмин и ЦБ должны рассмотреть вопросы об организации автоматизированного обмена данными между банками, операторами связи, правоохранительными и другими госорганами о мошеннических действиях, а также подумать о внедрении временной блокировки аккаунта на «Госуслугах» при одновременном изменении двух и более параметров идентификации (восстановить доступ человек сможет при личном обращении в МФЦ).

По этому поручению доклад должен быть представлен главе государства до 1 июня.

Ранее Путин заявил, что кредиты на сумму свыше 50 тыс. руб. не следует выдавать незамедлительно — нужно выделять время для проверки данных заемщика. Выдавать без проверки и онлайн допустимо кредиты на небольшую сумму, например, до 50 тыс. руб.