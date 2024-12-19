Владимир Путин предложил ввести ограничения по выдаче кредитов

Кредиты на сумму свыше 50 тысяч руб. не следует выдавать незамедлительно — нужно выделять время для проверки данных заемщика. Такое мнение во время прямой линии озвучил президент России Владимир Путин. Слова главы государства передает «Прайм».

«Следует уделить особое внимание таким кредитам, особенно тем, что составляют до 50 тыс. руб. Их можно выдавать мгновенно, в режиме онлайн. Кредиты в диапазоне от 50 тыс. до 200 тыс. руб. требуют дополнительного времени — хотя бы несколько часов — для дополнительной проверки и принятия окончательного решения», — сказал Владимир Путин.

Что касается кредитов на сумму 200 тыс. руб. и выше, их следует выдавать только после нескольких дней рассмотрения, считает президент.

По словам Владимира Путина, сейчас эти вопросы обсуждаются в Госдуме и Центробанке, где разрабатывают меры по снижению рисков для банков, предоставляющих беззалоговые кредиты.

Ранее президент поручил правительству и Центробанку создать механизмы для противодействия хищению денег мошенниками с применением методов социальной инженерии.