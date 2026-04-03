03.04.2026 в 13:05

Publicis купила агентство спортивного маркетинга

Сделка обеспечит группе беспрецедентный охват в спортивном направлении

Publicis Groupe приобрела агентство спортивного маркетинга 160over90 перед началом чемпионата мира по футболу FIFA, который состоится в июне. Это глобальное агентство, специализирующееся на спорте и развлечениях, ранее входило в состав WME Group, владельца агентства по поиску талантов William Morris Endeavor.

Стоимость сделки оценивается примерно в $600 млн. Publicis утверждает, что команда агентства органично впишется в существующие возможности группы в области данных и работы с создателями контента. Так, название 160over90 сохранится, а его руководство останется неизменным и будет подчиняться Сьюзи Диринг, генеральному директору Publicis Sport.

160over90 насчитывает около 700 сотрудников по всему миру. Среди клиентов —Kia, Visa, Coca-Cola и McDonald's.

Для Publicis, стремящейся усилить направление спортивного маркетинга, приобретение платформы стало логичным продолжением сделок, начавшихся с покупок агентств Adopt и Bespoke в прошлом году.

Сделка обеспечит Publicis беспрецедентный охват в спортивном маркетинге: в 2025 году 160over90 организовала более 500 мероприятий в почти 30 странах и 38 штатах США. Приобретение поможет французской группе воспользоваться преимуществами рынка спортивных медиа объемом $ 150 млрд.

Ранее WPP Media заключила партнерство с платформой спортивных данных Genius Sports накануне Супербоула и старта зимних Олимпийских игр.

Юлия Топольская
Publicis Groupe
