ПСБ представил стенд на ПМЭФ-2026, объединивший русскую эстетику и инновации

На ПМЭФ-2026 ПСБ представил стенд, который призван отражать ключевую идею стратегии банка: современные технологии и национальное наследие не противоречат, а усиливают друг друга. По словам представителей площадки, оформленный в узнаваемых сине-оранжевых цветах, стенд сразу притягивает взгляд: его визуальную основу составляют мотивы народного зодчества, традиционные резные узоры и наличники, переосмысленные в современном стиле. На мультимедийных экранах — продуктовые и имиджевые ролики ПСБ с актером Виктором Хориняком в роли богатыря XXI века: защитника финансов для бизнеса и частных клиентов.
Пространство стенда организовано на двух уровнях. Первый этаж — официальная зона для встреч и подписания соглашений. Второй этаж — переговорные и зоны для общения с клиентами и партнерами.
Отдельная часть стенда — технологическая экспозиция, подготовленная совместно с Центром поддержки высокотехнологичных компаний ПСБ. Здесь представлены разработки лидеров проекта «Национальные чемпионы»:
- IVA Technologies — экосистема унифицированных коммуникаций;
- группа «Моторика» — бионические протезы и нейроимпланты;
- «Яблочков» — ультрабыстрые зарядные станции для автомобилей;
- «РТ-Инжиниринг» — макет горно-обогатительного комплекса.
Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ:
Дизайн выставочного пространства демонстрирует наши достижения и символизирует вектор развития ПСБ: опора на инновации, поддержка национального бизнеса и вклад в укрепление экономического суверенитета России. Мы не просто следим за трендами — мы их формируем, создавая стабильные условия для развития технологической независимости России.