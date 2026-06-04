ПСБ представил стенд на ПМЭФ-2026, объединивший русскую эстетику и инновации

На ПМЭФ-2026 ПСБ представил стенд, который призван отражать ключевую идею стратегии банка: современные технологии и национальное наследие не противоречат, а усиливают друг друга. По словам представителей площадки, оформленный в узнаваемых сине-оранжевых цветах, стенд сразу притягивает взгляд: его визуальную основу составляют мотивы народного зодчества, традиционные резные узоры и наличники, переосмысленные в современном стиле. На мультимедийных экранах — продуктовые и имиджевые ролики ПСБ с актером Виктором Хориняком в роли богатыря XXI века: защитника финансов для бизнеса и частных клиентов.

Пространство стенда организовано на двух уровнях. Первый этаж — официальная зона для встреч и подписания соглашений. Второй этаж — переговорные и зоны для общения с клиентами и партнерами.

Отдельная часть стенда — технологическая экспозиция, подготовленная совместно с Центром поддержки высокотехнологичных компаний ПСБ. Здесь представлены разработки лидеров проекта «Национальные чемпионы»:

IVA Technologies — экосистема унифицированных коммуникаций;

группа «Моторика» — бионические протезы и нейроимпланты;

«Яблочков» — ультрабыстрые зарядные станции для автомобилей;

«РТ-Инжиниринг» — макет горно-обогатительного комплекса.