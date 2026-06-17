Промышленные предприятия назвали самым эффективным каналом продвижения прямые продажи

Анализ эффективности маркетинговых инструментов среди промышленных предприятий с годовым оборотом свыше 2 млрд руб. выявил сдвиг в приоритетах. Отдача от PR-направления выросла с 65% в 2024 году до 71% в 2025-м. Удовлетворенность контекстной рекламой сократилась с 73% до 37%, таргетированной рекламой — с 72% до 31%, SMM-продвижением — с 68% до 32%. Об этом говорится в исследовании, проведенном бюро промышленного маркетинга «Dинамика», PR-агентством FAVES Communications и Московской торгово-промышленной палатой. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В 2025 году в топ-3 наиболее эффективных каналов продвижения для промышленных предприятий вошли прямые продажи и участие в выставках и конференциях (удовлетворенность в среднем составила по 79%), организация собственных мероприятий (74%), PR и публикации в отраслевых СМИ (71%). Год назад в тройку лидеров попали прямые продажи (оценка эффективности — 83%), контент-маркетинг (75%) и контекстная реклама (73%).

Юлия Царева, основательница FAVES Communications: Мы видим следующую цепочку продаж: привлечение внимания и поддержка интереса через медиа, укрепление репутации и развитие личных контактов через участие в профильных мероприятиях, а затем финальный этап — прямые переговоры и непосредственное заключение сделки. Рост значимости PR можно связать с несколькими факторами. Во-первых, доверие к экспертному контенту: публикации в профильных СМИ воспринимаются аудиторией как более авторитетный и честный источник информации, чем прямая реклама. Во-вторых, долгосрочный эффект: в отличие от быстрых рекламных кампаний, PR позволяет сформировать устойчивый и «долгий» имидж бренда, что особенно важно для лояльности B2B-клиентов. В-третьих, снижение эффективности «цифровых воронок»: исследование показывает, что отдача от продвижения крупного бизнеса в социальных сетях падает, что способствует перераспределению бюджетов в пользу PR-инструментов и нативного контента.

Оценка эффективности В2В-маркетплейсов выросла за год с 59% до 69%, организации собственных мероприятий — с 67% до 74%, участия во внешних выставках и конференциях, включая онлайн-формат, — с 70% до 79%. Оценка тендерных площадок сократилась с 71% до 69%.