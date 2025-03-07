В Краснодарском крае задержали блогера Сашу Митрошину

В отношении блогера Саши Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае и в ближайшее время доставят в столицу на допрос. Об этом сообщил Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Митрошина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, Митрошина получила больше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов. Часть денег блогер легализовала путем покупки недвижимости в Москве.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В мае того же года стало известно, что блогера могут проверить по статье об отмывании денежных средств.