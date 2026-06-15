Производство мороженого в России продолжает снижаться

Российская отрасль мороженого после рекордного 2024 года столкнулась со спадом производства. По данным Росстата, в 2025 году выпуск продукции сократился на 7,5% и составил 517 тыс. т. Снижение продолжилось и в 2026 году. В первом квартале производство уменьшилось на 12−15% год к году, а по итогам четырех месяцев спад замедлился до 9%, сообщила «Ведомостям» заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

По словам Уткиной, компании традиционно формируют запасы продукции перед высоким сезоном, однако в этом году из-за высокой стоимости кредитов многие производители сократили объемы резервов и сфокусировались на наиболее востребованных позициях. Дополнительным фактором стало прекращение деятельности одного из крупных игроков рынка — алтайской компании «Русский холодъ», занимавшей десятое место среди производителей мороженого по объему выпуска.

Глава Союзмолока Артем Белов связывает снижение производства со слабым потребительским спросом и поздним началом сезона из-за прохладной погоды. При этом участники рынка рассчитывают на рост продаж в летние месяцы. Дальнейшая динамика отрасли будет зависеть в том числе от активности туристического сезона на юге страны, считает генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Несмотря на общерыночный спад, отдельные производители демонстрируют рост. Так, группа «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») в январе—апреле увеличила выпуск на 8% год к году, сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Лилеев. По оценке Алексея Груздева, спрос постепенно восстанавливается, однако предприятия предпочитают распродавать ранее сформированные запасы, избегая дополнительных затрат на хранение продукции.

Снижение производства пока не отразилось на экспортных поставках. По данным центра «Агроэкспорт», за первые четыре месяца 2026 года Россия экспортировала 3,6 тыс. т мороженого на сумму около $19 млн, увеличив поставки на 12,5% в натуральном выражении и почти на треть в денежном.

Руководитель центра Илья Ильюшин ожидает дальнейшего роста экспорта за счет дружественных стран Азии, Африки и Ближнего Востока, хотя Наталья Уткина предупреждает, что укрепление рубля и развитие собственного производства в странах-импортерах могут осложнить продвижение российской продукции на внешних рынках.

В начале июня акционеры барнаульского производителя мороженого «Русский холодъ» приняли решение о ликвидации компании. Согласно данным Федресурса, аналогичные процедуры начаты в отношении АО «ТД “Русский холодъ”», ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна койл». На завершение ликвидационных мероприятий отведено 18 месяцев.