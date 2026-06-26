Производитель «Новотерской» вложит 100 млн рублей в выпуск лимонадов и шорли

АО «Кавминводы» (бренд «Новотерская») запускает производство новой линейки безалкогольных напитков, включающей лимонады на питьевой воде и шорли (с содержанием сока 40−60%) на минеральной воде. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 100 млн рублей. Из этой суммы 50−60 млн рублей направляются на строительство купажного цеха для смешивания ингредиентов, остальные средства пойдут на вывод продукции в торговые сети. Новинки будут представлены в шести вкусах и позиционироваться как натуральные сахаросодержащие напитки без заменителей и красителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Продукция будет выпускаться под существующим брендом «Новотерская» в среднем ценовом сегменте: розничная цена за полулитровую бутылку составит 110−120 рублей. Выход на полки федерального ретейла ожидается через шесть месяцев, параллельно компания планирует наладить дистрибуцию в Белоруссию и Казахстан. В АО «Кавминводы» рассчитывают занять 17−18% рынка качественных лимонадов, называя среди основных конкурентов бренды «Черногоровка», Borjomi и «Псыж». Объемы производства будут корректироваться в зависимости от потребительского спроса.

Решение о диверсификации портфеля принято на фоне изменения структуры спроса: потребители все чаще отказываются от привычной бутилированной воды в целях экономии, что создает давление на выручку производителей классических позиций. При этом, по данным NTech, в январе-марте 2026 года продажи сокосодержащих напитков сократились на 1% год к году, а рост на 4% показали только сладкие газировки. Общее производство напитков в России за январь-апрель, по оценке «Честного знака», снизилось на 6,5% год к году, что побуждает игроков искать новые каналы роста.

Анонсированный запуск «Кавминвод» совпал с отраслевым трендом: в начале июня Global Function Drinks (Fresh bar) представила линейку функциональной воды Sensia, а ГК «Эфко» и «Холдинг Аква» также объявили о планах по выпуску новых продуктов в этом сегменте.

Участники рынка массово выходят в категории с высокой добавленной стоимостью, стремясь повысить маржинальность бизнеса и привлечь более обеспеченную аудиторию, однако на фоне ограниченного спроса это может привести к ужесточению конкуренции.

Эксперты отмечают, что для крупных игроков, таких как АО «Кавминводы», вывод новой линейки в розницу является менее рискованным благодаря налаженным каналам сбыта и узнаваемости бренда. Вместе с тем исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев предупреждает, что в условиях стагнирующего рынка борьба за потребителя может обостриться. Президент союза производителей бутилированных вод Алена Кондратьева добавляет, что масштабные игроки имеют преимущество в выводе новинок, однако окончательные объемы производства будут зависеть от реакции рынка.