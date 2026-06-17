Певица MONA стала амбассадором линейки напитков Sensia by Fresh Bar

Бренд безалкогольных газированных напитков Fresh Bar начал сотрудничество с певицей MONA. Артистка стала амбассадором новой линейки Sensia by Fresh Bar, в которую входят напитки с витаминами и электролитами.

В рамках партнерства планируются онлайн- и офлайн-активности. Среди них — съемки OLV-роликов, диджитал-проекты, а также интеграции в соцсети бренда и певицы, концерты в Москве и Санкт-Петербурге и новый клип MONA.

Решение о сотрудничестве в компании объяснили совпадением целевых аудиторий и «близкой эстетикой», в которой на первом месте стоят искренность и естественность.

«Мы создавали Sensia с этими же ценностями, поэтому выбор певицы в качестве лица бренда на 2026 год оказался абсолютно логичным», — пояснила старший бренд-менеджер Fresh Bar Алена Мушинская.