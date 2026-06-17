Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.06.2026 в 12:35

Певица MONA стала амбассадором линейки напитков Sensia by Fresh Bar

Компания объявила о сотрудничестве в рамках продвижения нового суббренда

1

Бренд безалкогольных газированных напитков Fresh Bar начал сотрудничество с певицей MONA. Артистка стала амбассадором новой линейки Sensia by Fresh Bar, в которую входят напитки с витаминами и электролитами.

В рамках партнерства планируются онлайн- и офлайн-активности. Среди них — съемки OLV-роликов, диджитал-проекты, а также интеграции в соцсети бренда и певицы, концерты в Москве и Санкт-Петербурге и новый клип MONA.

Решение о сотрудничестве в компании объяснили совпадением целевых аудиторий и «близкой эстетикой», в которой на первом месте стоят искренность и естественность.

«Мы создавали Sensia с этими же ценностями, поэтому выбор певицы в качестве лица бренда на 2026 год оказался абсолютно логичным», — пояснила старший бренд-менеджер Fresh Bar Алена Мушинская.

Амбассадор MONA
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.