Google прекратит финансирование около 25 новостных изданий в Австралии с 2027 года. Компания уведомила об этом Public Interest Publishers Alliance (PIPA) — альянс, объединяющий около 24 медиакомпаний, пишет AdNews.

Соглашение с издателями первоначально заключили на пять лет в 2022 году. Его общая стоимость оценивалась примерно в 15 млн австралийских долларов, или около 3 млн в год.

В Google объяснили решение изменениями в законодательстве. По мнению компании, новый механизм News Bargaining Incentive (NBI) не создает достаточных стимулов для заключения коммерческих соглашений с издателями. При этом Google заявляет, что продолжает сотрудничать более чем с 90 новостными компаниями в Австралии.

Новый закон вступил в силу в августе 2026 года. Он обязывает крупные цифровые платформы поддерживать местные СМИ: компании могут заключать с издателями коммерческие соглашения или платить специальный сбор. Таким образом власти рассчитывают направить больше денег на поддержку журналистики.

Небольшие издатели опасаются, что новая система будет выгоднее крупным медиахолдингам, которым проще договариваться с технологическими платформами. В результате независимые редакции могут остаться без финансирования. Представители Google, в свою очередь, считают, что действующие правила не помогают заключать новые партнерства.