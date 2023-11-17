Российский рекламный рынок в 2024 году будет расти: прогнозы рекламных групп на НРФ

Российский рекламный рынок в 2024 году покажет рост. Он в том числе будет расти за счёт финансов, e-commerce и розничной торговли, считают в крупных российских рекламных группах. Sostav собрал прогнозы на 2024 год, озвученные в ходе Национального рекламного форума.

Рекламный рынок по итогам 2024 года может вырасти на 11−18% без учёта e-com, а с учётом — на 16−35%, поделился прогнозом президент ГК «Игроник» Никита Пипко.

По словам спикера, прогнозы по росту экономики создают предпосылки для роста рынка рекламы. В 2024 году ожидается увеличение ВВП на 2,3%, реальных зарплат и розничного товарооборота.

Никита Пипко отметил, что в 2023 году появились новые рекламодатели, новые лидеры рынка.

«Растут цены на инвентарь. Реклама отреагировала на все меры, селлеры запустили короткие сделки, кто ушёл с рынка, был оштрафован. В 2023 году растёт ТВ, наконец растёт наружная реклама, спасибо акционерам группы Russ — за эту индустрию можно быть спокойным», — сказал он.

Глава OMD OM Group Дмитрий Дмитриев заявил, что в 2024 году рекламный рынок увеличится на 18%. Также он назвал «ступени пьедестала российского рекламного рынка». Среди которых — консолидация, локализация и импортозамещение.

Дмитриев отметил, что крупный бизнес интенсивно инвестировал в рекламу в 2023 году. По результатам года доля топ-20 рекламодателей — 46%. При этом 80% компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, никуда не ушли.

В июле в OMD OM Group прогнозировали, что в 2024 году рынок может вырасти на 16%.

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров представил прогноз группы на 2024 год, согласно которому российский рекламный рынок вырастет на 15% к 2023-му, если сохранится госкредитование экономики и понизится курс доллара.

Бахтеров пояснил, что курс доллара напрямую влияет на объём инвестиций в рекламу. Благодаря тому, что государство выделяет кредиты компаниям и населению произошла высокая закредитованность бизнеса и граждан. Бизнес тратит кредиты в том числе на рекламу, а потребители — на рекламируемые продукты. На октябрь 2023 года компании закредитованы на 32% больше, чем год назад, а физические лица — на 22%.

Поэтому, по словам спикера, финансы, е-com и розничная торговля продолжают оставаться драйверами роста рекламного рынка.

В Media Instinct также отмечают, что рост рынка идёт не через иностранные бренды. Доля иностранных брендов рекламодателей России составляет 8%. Не оправдались надежды на китайские бренды — их доля снизилась с 1% до 0,7%, указал спикер.

Главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев отметил, что в этом году реклама росла в 16−17 раз быстрее экономики. «Это впервые в жизни, никогда мы такого не наблюдали», — сказал он.

По прогнозу Okkam, рекламный рынок в 2023 году вырастет на 47% с учётом e-com, в 2024 году — на 35% с учётом e-com, без учёта — на 14−18%