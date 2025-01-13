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13.01.2025 в 08:00

Проект об образе многодетной семьи в рекламе внесут в Госдуму

Он предлагает изменение в закон «О рекламе»

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Законопроект, согласно которому рекламодатели обязаны будут использовать образы семей с тремя и более детьми, внесут на рассмотрение палаты уже сегодня, сообщает «РИА Новости».

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 закона «О рекламе», согласно которому в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми.

Напомним, проект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, принятие проекта закона окажет положительное влияние на динамику рождаемости в РФ, а также будет способствовать укреплению семейных ценностей.

многодетная семья
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