Проект об образе многодетной семьи в рекламе внесут в Госдуму

Законопроект, согласно которому рекламодатели обязаны будут использовать образы семей с тремя и более детьми, внесут на рассмотрение палаты уже сегодня, сообщает «РИА Новости».

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 закона «О рекламе», согласно которому в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми.

Напомним, проект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, принятие проекта закона окажет положительное влияние на динамику рождаемости в РФ, а также будет способствовать укреплению семейных ценностей.