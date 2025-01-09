В рекламе будут использовать образ многодетной семьи

В российской рекламе будут использовать образ многодетной семьи. Соответствующий законопроект готовятся внести в ГД, сообщает ТАСС.

Проект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, принятие проекта закона окажет положительное влияние на динамику рождаемости в РФ, а также будет способствовать укреплению семейных ценностей.

«В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», — говорится в проекте закона.

По словам Нилова, семья с тремя детьми должна стать нормой для России. «Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее в России появились рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, у которых есть семьи.Документ содержит более 60 предложений