YouTube согласился выплатить около $3 млрд тысячам школ в США по искам о формировании зависимости у детей. Учебные заведения утверждают, что механики видеохостинга стимулируют несовершеннолетних проводить слишком много времени на платформе и негативно влияют на их психическое здоровье, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.



По версии истцов, алгоритмы рекомендаций, автоматическое воспроизведение роликов и бесконечная прокрутка контента способствуют развитию зависимости от цифровых платформ. Школы заявили, что последствия этого проявляются в ухудшении психологического состояния учащихся, а учебным заведениям приходится тратить дополнительные средства на психологов, консультации и программы поддержки детей.



Помимо денежной компенсации, соглашение предусматривает дополнительные меры защиты подростков от потенциально вредного контента. Окончательные условия договоренностей пока не раскрываются. Если сделка будет утверждена, она может стать крупнейшим корпоративным урегулированием исков со школами в истории США.



Разбирательство является частью масштабной волны претензий к технологическим компаниям. Аналогичные обвинения ранее предъявили Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap и TikTok: их также обвиняют в разработке механизмов, которые удерживают внимание несовершеннолетних и способствуют формированию зависимости.