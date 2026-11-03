Продажи товаров для дома и ремонта выросли впервые за год

В III квартале 2026 года розничные продажи товаров для дома, ремонта и сада увеличились на 2,9% год к году, до 840 млрд руб. Однако рост оборота связан преимущественно с повышением цен: в натуральном выражении покупки продолжают сокращаться, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Infoline-аналитики».

Квартальный рост продаж в сегменте зафиксирован впервые с июля — сентября 2025 года. При этом за девять месяцев 2026 года рынок сократился на 1,6%, до 2,37 трлн руб. В III квартале граждане приобрели на 4,5% меньше товаров в натуральном выражении, чем годом ранее.

Спрос со стороны бизнеса также продолжил снижаться: продажи строительных и отделочных материалов, а также товаров для сада корпоративным клиентам упали примерно на 1,5%.

Отдельные ретейлеры отмечают признаки восстановления спроса. В августе розничные продажи «Петровича» выросли на 3% год к году, в сентябре — на 4%. «Лемана про» сообщила об увеличении числа клиентов на 2,3% в августе и на 4,4% в октябре. Выручка «Всеинструменты.ру» в B2C-сегменте в III квартале выросла на 15%, до 13,2 млрд руб.

При этом заметно увеличились продажи отдельных категорий. В «Лемана про» в августе — октябре оборот отдельно стоящей мебели вырос на 45%, межкомнатных дверей — на 33%, кровельных материалов — на 23%. В сети «Дом Лента» в III квартале продажи напольных покрытий прибавили 23,8%, садовой мебели и грилей — 39,8%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии продажи 10 крупнейших профильных сетей уменьшились на 2%, до 521,1 млрд руб. Оборот «Дом Лента» (ранее OBI) снизился на 24,3%, «Максидома» — на 9,6%, «Петровича» — на 3,1%, «Лемана Про» — на 1%.