Продажи телевизоров продолжают расти

В январе—сентябре 2026 года в России продали около 5,1 млн телевизоров на 149 млрд руб. Продажи в штуках выросли на 8,5% год к году, а в денежном выражении — на 5,7%. За аналогичный период 2025 года рынок составлял 4,7 млн устройств и 141 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ICMR.

Средняя цена телевизора за девять месяцев осталась примерно на уровне прошлого года — около 29 тыс. руб. При этом в третьем квартале показатель вырос на 14,3% год к году, до 31,1 тыс. руб. По данным «Платформы ОФД», медианный чек за январь—сентябрь составил 29,3 тыс. руб., снизившись на 3%, тогда как число покупок увеличилось на 4%.

В топ-5 брендов по продажам, согласно данным «М.Видео», вошли китайские TCL, Xiaomi и Hisense. В первом полугодии TCL занимала 15,4% рынка, Hisense — 12,5%, Samsung — 10,7%, Haier — 10,1%, Xiaomi — 9,6%.

В премиальном сегменте сохраняют позиции Samsung и LG, поставляемые через параллельный импорт. Спросом также пользуются телевизоры, встроенные в экосистемы брендов, например Sber.

Участники рынка отмечают поляризацию спроса: покупатели выбирают как недорогие компактные модели, так и крупные телевизоры с расширенными характеристиками, тогда как средний сегмент теряет позиции. Востребованы большие экраны, подсветка и высокая частота обновления — в том числе для игр и просмотра контента.

По оценке экспертов, значительная часть покупок связана с заменой старой техники, а не с приобретением первого телевизора. Это поддерживает спрос на модели разных ценовых категорий, но не приводит к равномерному росту рынка.