Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15% в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года продажи новых люксовых автомобилей в России составили 369 единиц, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным агентства «Автостат», основанным на информации аналитической компании ППК, в июне было реализовано 64 таких автомобиля — на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Прайм».

Лидером по объему продаж среди люксовых брендов стал Rolls-Royce с результатом 116 автомобилей. Далее следуют Lamborghini и Bentley, продажи которых составили 102 и 101 машину соответственно.

Также за шесть месяцев россияне приобрели 37 автомобилей Ferrari, 10 Aston Martin и три Maserati. При этом наиболее высокую динамику роста среди крупнейших брендов продемонстрировал Lamborghini — его продажи увеличились на 41,7%.

По данным «Автостата», самой востребованной моделью в сегменте по итогам января—июня стала Rolls-Royce Cullinan. Ее купили 86 раз. На втором месте оказался Lamborghini Urus с результатом 85 автомобилей, на третьем — Bentley Continental GT, продажи которого составили 53 единицы.

В пятерку самых популярных моделей также вошли Bentley Bentayga с показателем 39 проданных автомобилей и Ferrari Purosangue, которую за первое полугодие приобрели 21 раз.

Ранее аналитики «Автостата» подсчитали, что в 2025 году продажи новых люксовых авто в РФ увеличились на 22% год к году. Самым популярным брендом премиум-сегмента был Rolls-Royce.