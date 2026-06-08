Продажи «Мегамаркета» сократились втрое

За первые четыре месяца 2026 года продажи маркетплейса «Мегамаркет», который входит в экосистему «Сбера», упали в три раза год к году, до 620 тыс. заказов. В 2024 году количество заказов на платформе составляло 39,8 млн, в 2025-м — 4,08 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Data Insight.

В 2025 году на сайт и в приложение «Мегамаркета» заходили минимум один раз в месяц 6,8 млн пользователей, минимум один раз в день — 44 тыс. человек. В 2024 году показатели составляли 16,7 млн и 1,7 млн соответственно. У Ozon размер месячной аудитории в прошлом году был равен 84 млн человек, у Wildberries — 81 млн, у «Яндекс Маркета» — 44 млн.

В 2024 году «Мегамаркет» занимал четвертое место в топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов, составляемом Data Insight. В 2025 году маркетплейс опустился на 38 строчку в списке.

Аналитики называют причиной снижения числа заказов на «Мегамаркете» изменения в работе площадки, которые связаны с сокращением «Сбером» инвестиций в развитие проекта. С начала прошлого года «Мегамаркет» отказался от развития более чем 11 складов по всей России и перешел на экспресс-доставку за счет «Самоката» (входит в экосистему «Сбера»). Кроме того, «Мегамаркет» отказался от развития собственной сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов и дал возможность клиентам получать заказы в ПВЗ СДЭК.

Sostav в «Мегамаркете» рассказали, что маркетплейс фокусируется на доставке по клику, развитии формата самовывоза и партнерской логистике. Компания последовательно обновляет клиентский путь и интерфейс сервиса, чтобы покупателю было проще и быстрее оформить заказ и получить нужный товар. Такие решения положительно влияют на GMV, поэтому «Мегамаркет» планирует масштабировать их дальше.

Ранее сообщалось, что «Мегамаркет» начал продавать подержанные товары.