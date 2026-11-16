Продажи готовой еды в магазинах выросли на 27%

Жители Центральной России стали чаще выбирать более доступный общепит и готовую еду из магазинов. На фоне изменения потребительских привычек в столичном регионе замедлился рост числа традиционных заведений общепита, тогда как торговые сети продолжают инвестировать в производство готовых блюд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика».

По данным NTech, за девять месяцев 2026 года продажи готовой еды в России увеличились на 27% в денежном выражении и на 19% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно быстро растет спрос на формат «еды в руку» (упакованные продукты весом до 150 г.): продажи хот-догов прибавили 163% в деньгах и 143% в штуках, бургеров — 80% и 83%, онигири — 60% и 71% соответственно. Основным каналом покупки остаются магазины у дома: на них приходится 62,2% продаж готовой еды. Средний чек составляет 193 руб.

Рост категории подтверждают и торговые сети. За январь-октябрь продажи готовой еды во «ВкусВилле» выросли на 8%, в «Ленте» зафиксировали увеличение на 20% в денежном выражении, а в X5 — на 19% за третий квартал. Среди наиболее востребованных блюд в магазинах группы оказались рисовая каша, борщ и куриный шницель с картофельным пюре. Спрос также поддерживают онигири и сэндвичи.

Покупатели выбирают готовые блюда, поскольку они позволяют сэкономить время и получить более предсказуемый по цене обед, отмечают эксперты. Дополнительными факторами стали расширение ассортимента, появление новых форматов и повышение качества магазинной кулинарии. При этом рестораны и небольшие кафе могут терять часть посетителей, которые предпочитают более бюджетные альтернативы.

Ранее сообщалось, что средний вес порции готовой еды в России сократился на 10%. К сентябрю показатель снизился до 266 гр.