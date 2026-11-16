«Магнит» и «Пятерочку» обвинили в завышении наценок на российские сладости

Российских ретейлеров «Магнит» и «Пятерочку» обвинили в дискриминации отечественных производителей сладостей: они могут устанавливать наценки на продукцию «Аленки», «Бабаевского» и других российских марок в 1,5−2 раза выше, чем на аналогичные товары Nestle, Mars, Ferrero и Mondelez. В результате отечественные сладости могут обходиться покупателям на 50−77% дороже, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Московского общества защиты прав потребителей и Общественной потребительской инициативы,

Торговые сети эти обвинения отвергают. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили, что цены на сладости в первую очередь зависят от производителей, стоимости сырья, логистики и маркетинговой поддержки. Кроме того, значительная часть продукции международных брендов выпускается на российских фабриках.

По данным АКОРТ, около 70% шоколада и шоколадных батончиков на полках крупных сетей приходится на отечественную продукцию. В «Пятерочке» также отметили рост спроса на некоторые российские кондитерские бренды на 30−40% за год.

Однако комитет Госдумы по защите конкуренции планирует провести расширенное заседание с участием ведомств, кондитерских компаний и торговых сетей. В холдинге «Объединенные кондитеры», выпускающем продукцию под марками «Красный Октябрь», «Аленка» и «Рот Фронт», подтвердили, что сталкиваются с ценовой конкуренцией со стороны международных производителей.

В ФАС сообщили, что уже изучают обращения кондитерских компаний и примут меры в случае выявления нарушений. В службе также напомнили о ранее возбужденном деле против оператора сети «Пятерочка» — компании «Агроторг» — по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. Тогда речь шла о сокращении закупок у российского поставщика.