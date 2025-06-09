Продажи электрокаров рухнули почти в три раза

За пять месяцев 2025 продажи электромобилей рекордно просели. В мае россияне купили 786 электромобилей, на 28% меньше в годовом выражении и на 1% - по сравнению с апрелем 2025 года, сообщают «Ведомости».

Так, продажи китайского Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом, с начала года уменьшились в 3,4 раза. Всего был продан 1191 Zeekr. На втором месте — российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на третьем — Avatr (318 шт., -15%).

Снизились также продажи электромобилей «Москвич», однако Ora (бренд Great Wall) и Geely нарастили спрос.

Продажи электрокаров падают с мая прошлого года. Причиной послужил утильсбор. С января 2025 года в рамках долгосрочной программы индексации утильсбора тариф на электрокары вырос более чем в 20 раз, превысив 667 тыс. руб.

Для сравнения, весь рынок новых легковых автомобилей за этот период сократился на четверть. По словам экспертов, продажи чистых электрокаров будут медленно восстанавливаться вслед за рынком в целом либо останутся нишевым продуктом.