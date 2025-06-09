Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2025 в 06:10

Продажи электрокаров рухнули почти в три раза

На ситуации отразилось повышение утильсбора

За пять месяцев 2025 продажи электромобилей рекордно просели. В мае россияне купили 786 электромобилей, на 28% меньше в годовом выражении и на 1% - по сравнению с апрелем 2025 года, сообщают «Ведомости».

Так, продажи китайского Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом, с начала года уменьшились в 3,4 раза. Всего был продан 1191 Zeekr. На втором месте — российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на третьем — Avatr (318 шт., -15%).

Снизились также продажи электромобилей «Москвич», однако Ora (бренд Great Wall) и Geely нарастили спрос.

Продажи электрокаров падают с мая прошлого года. Причиной послужил утильсбор. С января 2025 года в рамках долгосрочной программы индексации утильсбора тариф на электрокары вырос более чем в 20 раз, превысив 667 тыс. руб.

Для сравнения, весь рынок новых легковых автомобилей за этот период сократился на четверть. По словам экспертов, продажи чистых электрокаров будут медленно восстанавливаться вслед за рынком в целом либо останутся нишевым продуктом.

Электрокар
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.