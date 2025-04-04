Продажи новых легковушек в России упали на четверть

В первом квартале 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 244,9 тыс. машин. Об этом пишут «Ведомости».

В марте продажи легковушек упали на 46% в годовом выражении, до 79,1 тыс. машин. В «АвтоВАЗе» сообщили о снижении продаж легковых автомобилей на рынке на 44,4%.

В Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что продажи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей (LCV) в первом квартале сократились на 26%, до 254 тыс. машин, а в марте — на 45%, до 83 тыс. авто.

На падение продаж повлияли высокая ключевая ставка Центробанка (сейчас составляет 21%), ужесточение требований к заемщикам и условий предоставления кредитов, а также стоки автомобилей зарубежных брендов (машины были завезены в Россию в 2024 году, их насчитывается почти 500 тыс.).

Некоторые россияне откладывают покупку машины, ожидая возможного возвращения иностранных брендов в РФ. В результате увеличивается объем отложенного спроса, что может привести к росту продаж автомобилей в будущем.

Кроме того, жители России откладывают приобретение машины, предпочитая положить деньги на депозит под высокий процент.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость покупки авто с пробегом составила этой зимой 1,3 млн руб., новых машин — 2,1 млн руб.