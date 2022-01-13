Продажа бытовой техники и электроники под СТМ увеличилась в 1,5 раза

Продажи бытовой техники и электроники под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров за 11 месяцев 2021 года составили почти 60,3 млрд руб. Этот сегмент растет в 2 раза быстрее рынка брендированной продукции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные GfK.

Весь рынок бытовой техники и электроники по итогам 2021 года, по прогнозу «Infoline-аналитики», вырос на 18%, приблизившись к 2,6 трлн руб. В GfK подсчитали, что продажи под СТМ увеличились на 42% относительно прошлого года. Брендированной техники за аналогичный период было продано почти на 1,9 трлн руб., этот сегмент рос в 2 раза медленнее.

Ростом спроса на продукцию под СТМ подтверждают опрошенные участники рынка. Так, у «М.видео-Эльдорадо» количество товаров под ее брендами Novex и Hi выросло втрое почти до 300 наименований в 33 категориях. Спрос на крупную и малую бытовую технику под СТМ увеличился на 70% относительно прошлого года. Среди них — холодильники с верхней морозильной камерой (38%) и телевизоры 39−43 дюйма (более 33%).

Продажи товаров под СТМ у DNS за год выросли примерно на треть. Ритейлер увеличил число товарных категорий в этом сегменте до более чем 500. Сейчас у компании семь брендов, среди них «Фрау», One Two, Fiero и др. В основном под СТМ продаются телевизоры, персональные компьютеры, а также микроволновые печи и стиральные машины.

На 20% выросли продажи СТМ и у группы компаний Merlion. В ее портфеле сейчас порядка 10 СТМ (iRU, Ippon, Jetbalance, Oklick, Digma и др.), которые охватывают целый ряд категорий, начиная от чайников и проводов для смартфонов и заканчивая ноутбуками и smart-телевизорами с большой диагональю.

СТМ позволяют ритейлерам повысить маржинальность за счет сокращения части расходов на продвижение, а также числа участников и перевалочных пунктов в цепочке поставки. Однако генеральный директор «БСХ Россия» (бренды Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff) Хюберт де Хаан считает, что СТМ успешны лишь в эконом-сегменте, где потребитель очень чувствителен к цене товара, в среднем же и премиальном ценовых сегментах они конкурировать с торговыми марками группы Bosch не могут, потому что потребители в некоторых категориях предпочитают хорошо известные бренды.

Ранее «Яндекс.Маркет» заявил, что запустит производство товаров под собственным брендом для своего маркетплейса. В июне продукцию СТМ уже представил Ozon. Компании взялись за выпуск продуктов питания, но намерены увеличивать ассортимент и в других категориях.