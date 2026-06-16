Продавцы Wildberries подали иски к РВБ за невыплаченные компенсации

В конце прошлой недели продавцы, не получившие выплаты от Wildberries по прошлогодней программе снижения комиссий, подали четыре иска к РВБ. На этой неделе будет подано еще до шести исков. Об этом пишет Shopper's.

Суд пока не принял к производству поданные иски. Ожидается, что исков будет больше, т. к. заявления подаются по мере истечения срока ответа на досудебные претензии.

В мае этого года не меньше 250 селлеров, не получивших от Wildberries выплаты по программе снижения комиссий, пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Речь идет о программе, запущенной Wildberries в октябре прошлого года. Маркетплейс обещал снизить комиссии на 5−6 процентных пунктов в период с ноября 2025 года до февраля 2026 года и вернуть эту часть денег при выполнении продавцами индивидуальных планов оборота.

Выплаты должны были поступить до 30 апреля этого года. Часть продавцов заявляют, что так их и не получили. Они рассчитывали на компенсации при формировании ценовой политики. По словам селлеров, недополученные средства могли составлять от сотен тысяч до десятков миллионов рублей на одного участника. Общая сумма может достигать 20 млрд руб.

В РВБ заявляли, что все обязательства по программе выполнят. Часть выплат отложили из-за необходимости дополнительных антифрод-проверок. После их завершения деньги перечислят селлерам, выполнившим условия программы.