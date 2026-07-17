Продавать нельзя, можно покупать: как median.agency построило кэмп для 700 ИТ-лидеров

Пятый год подряд South HUB собирает в Сочи руководителей ведущих ИТ-компаний страны. Юбилейный сезон объединил 709 участников и был посвящен теме мечты. О том, зачем формату запрет на питчи, как семь брендов-создателей уживаются в одной драматургии и что происходит, когда CEO сами строят AI-системы, команда median.agency рассказала Sostav.

Цели и задачи

South HUB вырос из простого наблюдения: чем выше должность, тем осторожнее разговор. На отраслевых событиях любой диалог топ-менеджеров рискует превратиться в питч, а знакомство — в лидогенерацию. Пять лет назад мы решили собрать формат, где это невозможно по правилам игры. Ключевое правило кэмпа — «продавать нельзя, можно покупать»: питчи, продажи и хантинг под запретом, а личные темы — амбиции, выгорание, семья — такая же полноправная часть программы, как бизнес.

К 2026 году камерная встреча выросла в кэмп на семь сотен гостей. Создателями юбилейного сезона выступили семь компаний: «Альфа-Банк», «Магнит» inspired by Tech&Omni, МТС, Avito Tech, VK, X5 Tech и Yandex B2B Tech. Кэмп прошел с 10 по 14 июня на закрытой территории «Гранд Отель Поляна».

Перед агентством стояли три задачи. Первая — собрать все слои программы вокруг темы года: мечта как рабочий инструмент руководителя, которому нужно видеть будущее там, где его пока не видно. Вторая — придумать и реализовать концепции семи партнерских вилл: у каждой своя механика, но все работают на общий сюжет. Третья, главная — доказать, что атмосфера камерного формата масштабируется: участники должны были подтвердить в пост-опросе, что правило «продавать нельзя» работает и на 700 гостях.

Реализация

Драматургия. Каждый день кэмпа получил смысловой фрейм — «мечтать», «преодолевать», «созидать». Под него синхронизировались дискуссии, активности вилл, спорт и вечерние события — четыре дня складывались в цельный сюжет, а не в семь параллельных расписаний. Деловая программа двигалась по той же дуге: от цифровизации госсервисов, AI-first компаний и нового технологического долга — к границе между амбициями и выгоранием.

Партнерские виллы — самая сложная производственная часть: семь брендов, семь пространств, около 15 активностей на каждой вилле за четыре дня — и все это должно ощущаться одним проектом, а не выставкой стендов. Схема работы: агентство формирует бриф и креативную концепцию виллы с собственным сценарием, партнер наполняет ее экспертизой, спикерами и кейсами, программный комитет сверяет содержание с темой дня. Вместо визиток и small talk — игровые механики, ролевые сценарии и командные задания: статусные барьеры снимаются быстрее, когда два CEO оказываются в одной команде управленческого поединка.

AI South Hack. Главный риск этого формата был очевиден: топ-менеджеры привыкли делегировать. Хакатон, где более 40 CEO, CTO, CPO и CIO сами, без команд разработки, проектируют мультиагентные AI-системы, мог развалиться в первый же вечер. Риск сняли дизайном задачи: вместе с «Магнит» inspired by Tech&Omni, «Альфа-Банком», X5 Tech и Avito Tech при технологической поддержке Yandex Cloud мы построили кейс вымышленной компании Meridian — B2B-маркетплейса, который теряет клиентов из-за точечных AI-инструментов конкурентов. Командам предстояло собрать систему бизнес-аналитики, сокращающую ответ на запрос совета директоров с нескольких дней до минут. Темп держали чекпоинты и двухчасовой «белый хакинг» — поиск ошибок в системах соперников; за четыре дня десять команд дошли от брифа до защиты перед жюри.

Александр Толмачев, приглашенный эксперт AI South Hack (ранее — Ozon Tech): Хакатон получился живым, строгим и по-настоящему вдохновляющим: видеть, как руководители сами проектируют мультиагентные AI-системы, — редкий и ценный опыт. Я тестировал и дорабатывал формат, и мне было важно, чтобы каждый участник получил удовольствие от процесса — как ребенок, который горит идеей и хочет творить дальше.

Иван Самсонов, приглашенный эксперт AI South Hack, директор по продукту AI-направления MWS: Почти все мои знакомые руководители уже пробовали внедрять ИИ, и у большинства это был негативный опыт. Тем ценнее видеть, как топ-менеджеры — зачастую вместо сна — сами проектируют мультиагентные системы: борются с грязными данными, лимитами генерации и громоздкой архитектурой. Лучшей похвалой для меня были коллеги, которые ночами обсуждали задание и искали, как срезать углы.

Семьи. Детский трек Juniors & Kids мы построили вместе с ИТМО, школой «Летово» и платформой «Альфа-Банка» «Альфа-Будущее». Его центром стало научно-технологическое биеннале Art&Science: дети от 8 до 16 лет превращали физические явления — свет, звук, магнетизм, диффузию — в арт-объекты, а в финале выступали как авторы: сами вели экскурсии-арт-медиации, объясняя зрителям и научный механизм работы, и ее художественный смысл. Семейная программа — часть замысла: развитие руководителя не должно требовать выбора между работой и близкими.

Алина Саяпова, сооснователь median.agency и программный директор South HUB: У каждого проекта есть момент, когда понимаешь: он стал больше, чем ты задумывал. Для меня это South HUB 2026. Я давно мечтала, чтобы руководители приезжали сюда с семьями. Когда увидела, что это произошло, — расплакалась. Следующая мечта — чтобы однажды South HUB стал точкой притяжения для CTO со всего мира.

Результаты

709 участников: 533 гостя, 73 ребенка и 103 спутника. 65% аудитории — C-level, вице-президенты и директора, 35% — руководители направлений.

NPS кэмпа — 63%.

Правило «продавать нельзя» подтвердили сами участники: 130 человек отметили в пост-опросе отсутствие навязчивых продаж, 124 — что их никто не пытался хантить, 87 — прямую пользу кэмпа для карьеры и бизнеса.

Победителем AI South Hack стала команда «Меридиан»: ее система прошла все 130 тест-кейсов на точность, а ключевые расчеты выполняла в изолированной вычислительной песочнице.

Марьяна Гланштейн, директор по продукту «Алисы» и умных устройств, «Яндекс»: Тема мечты неожиданно оказалась практичной. Для руководителя мечтать — не про фантазии, а про способность сохранять видение будущего, когда вокруг нет ясности, а вести команду вперед все равно нужно. Особенно ценными для меня стали разговоры с другими женщинами C-level — не на сцене, а за завтраком: о том, как совмещать лидерство, материнство и жизнь. Когда рядом семьи и дети, легче увидеть за громкими должностями обычных людей.

Феликс Каган, генеральный директор Joom: Это была не конференция, где слушаешь панели, обмениваешься контактами и едешь дальше. South HUB — не столько про контент, сколько про среду: про людей, с которыми хочется продолжать общаться после мероприятия, и ощущение, что ты оказался в правильном месте с правильными людьми.

Главный итог пятого сезона: South HUB перестал быть событием и стал средой — участники возвращаются и привозят семьи. Следующая цель — вывести формат за пределы российского рынка.