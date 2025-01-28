Привлечение пользователей для каршеринга: опыт агентства «Зорка» и Kayzen

На рынке, где доминируют крупные игроки с большими бюджетами, привлечение новых пользователей становится сложной задачей. Стандартные источники трафика уже использованы, и для поиска новых решений нужно быть гибким. С таким запросом в агентство «Зорка» обратился клиент, работающий в сфере каршеринга. Их основной целью было не только привлечение пользователей, но и соблюдение строгих KPI, таких как стоимость привлечения клиента. Поскольку привычные каналы уже были протестированы, им понадобился свежий подход и новые пути для роста. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

Клиент — каршеринг-приложение с таргетингом по городам. Основная цель — привлечь новых пользователей, которые совершат первую поездку через приложение. Ограничения: доступ только к self-served площадкам и строгие KPI по стоимости привлечения (CAC не выше 1,5 тыс. руб., целевой показатель — 1 тыс. руб.).

Дополнительно осложняло задачу то, что большинство привычных источников уже были протестированы самим клиентом. Нужно было найти платформы, которые ранее не использовались, но могли бы показать хороший результат в рамках заданных метрик.

Решение

Мы проанализировали текущие подходы клиента к закупке трафика и сохранили эффективные принципы работы. Чтобы добиться результата в новых условиях, предложили подключить Kayzen — платформу, которая открывала доступ к еще не протестированным аудиториям и предоставляла гибкие возможности настройки рекламных кампаний.

Kayzen работает по CPM-аукциону с оптимизацией как на конверсии, так и другие крупные DSP, и это не пугало клиента, так как именно на таких источниках он ранее достигал наилучших результатов. Это позволило минимизировать риски и сосредоточиться на оптимизации стоимости привлечения.

Почему Kayzen

Kayzen — это платформа для user-acquisition, работающая по CPM-модели в рамках программатик-аукционов. Она предоставляет self-served доступ и поддерживает гибкие настройки размещений, креативов и таргетинга, включая сити-таргетинг.

Платформа позволяет тестировать различные SSP и использовать аналитические инструменты для оптимизации рекламных кампаний. Kayzen также включает функции фильтрации трафика, направленные на снижение уровня фрода, и соответствует стандартам App Store и Google Play.

Фрод

Из общего числа атрибуций лишь 0,75% были признаны недействительными. Основная причина отклонений — автоматические боты, которые составили 98% выявленных случаев.

CTA/VTA

В контексте работы с программатик-площадками включение VTA (View-Through Attribution) имеет ключевое значение для успешности кампаний. Поскольку закупка происходит через CPM-аукцион, важно, чтобы установки, пришедшие через данный тип атрибуции, также учитывались в конечных результатах.

Можно ли запускать кампании без VTA? Ответ неоднозначен. Мы провели несколько тестов, которые показали неплохие результаты по объемам закупки. Однако при этом стоит учитывать, что стоимость привлечения пользователей может быть значительно выше, а выбор доступных площадок ограничен.

Например, в кампаниях без VTA средний CPM колеблется между 0,1 и 1 USD, в то время как с включенной VTA этот показатель составляет уже 4 USD. Это, естественно, влияет на стоимость установки, так как основной доступный трафик без VTA — это видеоформат.

Для оптимизации результатов, снижения стоимости закупки, увеличения объемов и более точной оптимизации на платформе мы настоятельно рекомендуем запускать кампании с включенной VTA. Также стоит отметить, что более 50% установок по VTA происходят в первые 8 часов после показа, что подчеркивает важность учета этого типа атрибуции в процессе работы.

Результаты

За два месяца работы с Kayzen (август — сентябрь 2024), несмотря на низкий сезон для категории, удалось достичь следующих результатов:

установки: 6 587;

первые поездки: 1 394;

CAC: 900 руб.

Коэффициент конверсии из установки в первую поездку составил 21% — выше среднего для сопоставимых источников клиента.

Работа с Kayzen открыла дополнительные возможности: платформа позволила протестировать разные площадки, что помогло найти новые точки роста для приложения. Некоторые из этих площадок были позже подключены клиентом напрямую, что расширило рамки рекламной стратегии.

Вывод

Привлечение новых пользователей для каршеринга в условиях конкурентного рынка — задача, требующая способности быстро адаптироваться к изменениям. В работе с Kayzen мы смогли предложить клиенту решение, которое не только ответило на запрос по оптимизации стоимости привлечения, но и открыло новые возможности для роста.

Использование платформы позволило снизить CAC до 900 руб., а также найти дополнительные каналы трафика, которые дополнили стратегию привлечения. Интеграция различных SSP, возможность гибкой настройки рекламных кампаний и тестирования новых источников открыли пути для масштабирования и сокращения затрат.