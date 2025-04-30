Как «Точка банк» привлек пять тысяч регистраций бизнеса и РКО с помощью «Авито»

Банки предлагают предпринимателям множество сервисов: от расчетно-кассового обслуживания до ведения бухгалтерской отчетности. С одной стороны, разработка подобных решений и специальных предложений упрощает процессы на стороне малого и среднего бизнеса. С другой — мотивирует бизнесменов на выбор конкретного банка и, как следствие, рост количества его клиентов. В конце декабря 2024 года команда «Точка банка» запустила на «Авито» брендированный специальный проект с игровой механикой. Подробнее о механике и результатах команда проекта рассказала Sostav в кейсе.

Цели

Так как для «Точка банка» подобный формат на «Авито» был тестовым, команда не оцифровывала KPI. Для оценки эффективности кампании ориентировались на количество запусков игры и уровень вовлечения в геймифицированную механику.

Также хотели понять, насколько «Авито» подходит для привлечения узкой B2B-аудитории. В данном случае — начинающих предпринимателей, которые задумались о регистрации ИП. Параллельно кампании были активны на других площадках.

Механика

Кампания работала 11 дней. При разработке спецпроекта создали отдельный лендинг с брендингом «Точка банка». Геймифицированная механика проекта включала простые действия: многократные нажатия на экран, чтобы заработать игровую валюту и «прокачать» главного героя-предпринимателя.

При достижении нового уровня герой игры рассказывал про преимущества регистрации ИП в банке. После прохождения всех уровней пользователю становилась доступна кнопка «Узнать подробнее», которая вела на страницу для регистрации ИП.

Охватить еще больше целевой аудитории помогла медийная реклама на «Авито». Для привлечения внимания загрузили креативы с игровыми персонажами и кнопкой с призывом к действию — «Играть». Для привлечения внимания пользователей использовали микс заметных рекламных форматов. Среди них баннер, который занимает всю высоту экрана на десктопе.

Имиджевые баннеры таргетировали на мужчин и женщин из России, которые интересовались покупками в таких категориях, как «Товары для бизнеса» и «Готовый бизнес».

Результаты

По итогам 11 дней игру запустили более трех тыс. человек, 31,4% из которых прошли ее до конца. Целевое действие — нажатие на кнопку «Узнать больше» в финале игры — выполнили 663 человека. Таким образом, показатель CTR составил 70%.

Для оценки полученных результатов в качестве дополнительного инструмента использовали систему медийной аналитики TargetADS. С ее помощью анализировали отложенные конверсии на разных устройствах. Например, сервис помогал учитывать пользователей, которые увидели баннер в мобильном приложении «Авито», но открыли ИП с десктопа. Окно атрибуции составило один месяц.

Общее число регистраций ИП составило почти пять тыс. Количество отложенных post-view конверсий — лидов на регистрацию ИП — превысило 1,3 тыс. При этом для 587 (45%) первым контактом стал показ баннера в веб-версии «Авито», а 716 (55%) увидели рекламное размещение в мобильном приложении площадки.