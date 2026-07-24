Прибыль «Т-Банка» за первое полугодие составила 88,2 млрд рублей

Прибыль «Т-Банка» по РСБУ в январе — июне 2026 года составила 88,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Суммарный объем средств клиентов на счетах, а также активов под управлением увеличился на 18% год к году, до 6,5 трлн руб. Инвестиционный портфель клиентов вырос на 30%, до 2,2 трлн руб., объем средств клиентов — на 13%, до 4,3 трлн руб., консолидированный кредитный портфель — на 20%, до 3,4 трлн руб. Общий капитал «Т-Банка» на конец июня составил 668 млрд руб.

Общее количество клиентов экосистемы «Т» за год выросло на 8% и на конец июня составило 55,7 млн. Число активных клиентов, которые пользуются сервисами экосистемы хотя бы раз в месяц, увеличилось на 2%, до 34,3 млн. Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) возросло на 2%, до 34 млн. Число активных пользователей приложений в день (DAU) составило 15,4 млн.

Общий объем покупок клиентов «Т-Технологий» за первое полугодие 2026 года выросло на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 5,3 трлн руб.