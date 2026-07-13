Представители рекламного рынка рассказали, зачем ходят на деловые мероприятия

86% опрошенных представителей российского рекламного рынка знают Национальный рекламный форум (НРФ), 78% — Российский интернет-форум (РИФ), 64−66% — выставку «Реклама», «Цифровой Brand Day» и «День Бренда». 57% знают «Суровый питерский SMM», 52% — «АМО Конф». Таковы данные опроса, проведенного аналитическим центром Российской индустрии рекламы. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Основные цели посещения деловых мероприятий: получение инсайтов рынка (73%), нетворкинг и развитие профессиональных контактов (70%), развитие профессиональных знаний и навыков (56%), привлечение новых клиентов (45%), продвижение компании, продукта или проекта (31%).

Главными критериями при выборе деловых мероприятий респонденты назвали состав спикеров (80%), состав аудитории (71%), наличие клиентов или потенциальных клиентов среди участников (60%), репутацию мероприятия (59%), представленность партнеров и поддержку индустрии (42%), историю и стабильность мероприятия (36%), возможность участия в закрытых встречах или VIP-форматах (26%).

88% опрошенных обращают внимание на место проведения делового мероприятия. Среди них 55% готовы рассматривать конференцию или форум в любом регионе России, 17% — в пределах соседних регионов, 10% — в своем городе, 10% — в своем регионе, 8% — за пределами России.

49% интервьюируемых предпочитают гибкий формат деловых мероприятий, 40% — офлайн, 2% — онлайн. Для 9% формат проведения не имеет значения.

В числе мероприятий, которые помогают в достижении поставленных бизнес-целей: НРФ (83%), G8 Fest (65%), «НРФ Регионы» (61%), конференция Okkam (59%), Performance Digital Conference (59%), Российский интернет-форум (58%), «Медиалетучка» (57%).

Наибольшее влияние на профессиональную деятельность оказывает НРФ (59%). В число лидеров также вошли «День Бренда» (50%), «Цифровой Brand Day» (49%), «Матемаркетинг» (46%), Performance Digital Conference (44%). G8 Fest, Российский интернет-форум и конференция Okkam находятся в диапазоне 41−43%.

Чаще всего прямые коммерческие результаты отмечали после посещения НРФ (37%). «День Бренда» указали 35% респондентов, Всероссийский форум по маркетингу в сфере B2B и «Цифровой Brand Day» — по 33%, «АМО Конф» и «Медиапространство» — по 31%.

В опросе участвовали 200 человек — представители рекламных агентств и рекламных групп, рекламодатели, продавцы рекламного инвентаря, компании цифровых экосистем и медиаструктуры.