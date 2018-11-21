Предсказуемые шведы: ироничные ролики от Great для шведского девелопера Bonava

Руслан Кравченко, креативный директор Great:

Мы отталкивались от мысли, что ответственность и честность в какой-то мере национальные черты шведов. Они открыты и, кажется, совсем не способны схитрить. Это проявляется на любом уровне, в том числе на бытовом. Там, где русский человек обычно привык ожидать подвох — бац, его не случается. Раз швед сказал, что сделает — значит сделает, других опций нет. Об этом история.