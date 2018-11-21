Предсказуемые шведы: ироничные ролики от Great для шведского девелопера Bonava

Шведский девелопер рассказал о своей надежности без пустых обещаний и громких рекламных лозунгов.
Серия коротких роликов, разработанных агентством Great, в легкой ироничной манере рассказывает о предсказуемости, присущей большинству шведов.
Герой роликов — швед, который дает зрителю простые обещания и тут же их выполняет.
Павел Сивак, руководитель департамента маркетинга, продаж и клиентского сервиса Bonava:
Надежность застройщика — один из основных факторов для клиентов в решении о покупке квартиры. Нашей задачей было объяснить, что надежность — основная ценность, которой мы руководствуемся в работе. Предельно точное соответствие слов делу — важная черта Bonava. Наша компания шведская, при этом мы строим дома и в Петербурге, а предложенная агентством Great творческая идея основана на российском восприятии шведской культуры.
Руслан Кравченко, креативный директор Great:
Мы отталкивались от мысли, что ответственность и честность в какой-то мере национальные черты шведов. Они открыты и, кажется, совсем не способны схитрить. Это проявляется на любом уровне, в том числе на бытовом. Там, где русский человек обычно привык ожидать подвох — бац, его не случается. Раз швед сказал, что сделает — значит сделает, других опций нет. Об этом история.
Ролики сопровождаются баннерами с основными преимуществами компании, ролики и баннеры связаны общим слоганом: «Обещаем — делаем. Bonava — строительная компания из Швеции».
Состав творческой группы:
Bonava (клиент)
Руководитель департамента маркетинга, продаж и клиентского сервиса: Павел Сивак
Руководитель отдела маркетинга: Елизавета Кузьмич
Специалист по маркетинговым коммуникациям: Светлана Комулайнен
Специалист по рекламе: Светлана Титова
Специалист по онлайн-рекламе: София Иванова
Great (креатив)
Креативный директор: Руслан Кравченко
Арт-директор: Михаил Россинский
Младший арт-директор: Екатерина Потаман
Digital-creator: Игорь Спарин
Копирайтер: Сергей Филипченко
Старший аккаунт-менеджер: Анастасия Ситникова
Стратег: Полина Ошеренко
Digital продюсер: Татьяна Арнаутова
HotShot (продакшн)
Режиссер: Роман Косов
Оператор: Ян Ясинский
Генеральный продюсер: Александра Лейбович
Продюсер: Марина Гинзбур