Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали 94 иска к российскому бизнесу за 12 дней

Французская компания Miraculous Corp., управляющая франшизой мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней июня направила в арбитражные суды России 94 иска о защите интеллектуальных прав. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА «Новости».

Иски поступили с 19 по 30 июня в арбитражные суды нескольких регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Башкирию, Калмыкию, Чечню, Самарскую и Оренбургскую области. Ответчиками выступают преимущественно индивидуальные предприниматели и небольшие компании.

В большинстве случаев сумма требований составляет несколько десятков тысяч рублей. Самый крупный спор рассматривает Арбитражный суд Москвы, где Miraculous Corp. требует взыскать 30 млн рублей с ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, а также с компаний «2Х2 Эдженси» и «Р-СПБ».

Ранее эти же компании были ответчиками по аналогичному иску американской ZAG America на 60 млн рублей. Тогда суд оставил заявление без рассмотрения из-за ненадлежащего оформления доверенности лица, подписавшего иск.

В апреле 2026 года Роспатент зарегистрировал на Miraculous Corp. два товарных знака — изображение персонажа Супер-Кота и словесное обозначение ZAG Heroez Miraculous.

Miraculous Corp. была создана в 2024 году французскими студиями Mediawan и ZAG для управления франшизой «Леди Баг и Супер-Кот».