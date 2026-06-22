Правкомиссия одобрила законопроект о регулировании ИИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в РФ. Акцент делается на поддержке российских ИИ-моделей. Власти работают над перечнем стимулирующих мер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. Текст документа сократился до 13 статей. Основная цель законопроекта — поддержка развития технологий искусственного интеллекта в России. Часть спорных вопросов (маркировка синтезированного контента, регулирование авторских прав и детальные механизмы ответственности) вынесли в подзаконные акты или исключили.

Законопроект формирует нормативную рамку для развития искусственного интеллекта в РФ. В документе определены основные понятия, конкретизирован предмет регулирования, заданы параметры национальных и суверенных ИИ-моделей. Указанные модели будут пользоваться приоритетной поддержкой властей.