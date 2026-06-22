Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 17:30

Правкомиссия одобрила законопроект о регулировании ИИ

Основной акцент сделан на поддержку отечественных ИИ-решений

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в РФ. Акцент делается на поддержке российских ИИ-моделей. Власти работают над перечнем стимулирующих мер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. Текст документа сократился до 13 статей. Основная цель законопроекта — поддержка развития технологий искусственного интеллекта в России. Часть спорных вопросов (маркировка синтезированного контента, регулирование авторских прав и детальные механизмы ответственности) вынесли в подзаконные акты или исключили.

Законопроект формирует нормативную рамку для развития искусственного интеллекта в РФ. В документе определены основные понятия, конкретизирован предмет регулирования, заданы параметры национальных и суверенных ИИ-моделей. Указанные модели будут пользоваться приоритетной поддержкой властей.

законопроект Искусственный интеллект правкомиссия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.