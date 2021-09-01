Правительство России зарегистрировалось в Telegram

Правительство России запустило официальный Telegram-канал. Там будут регулярно публиковать актуальную информацию, сообщается на сайте кабинета министров.

Контент канала будет ежедневно пополняться актуальными и достоверными новостями о работе кабинета министров, о ключевых решениях правительства. Кроме того, подписчикам предоставят отчеты о значимых мероприятиях, а также о рабочих поездках премьера Михаила Мишустина и его заместителей.

Напомним, в 2018 году Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора. Мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Однако полностью остановить работу Telegram в России не удалось, им продолжили пользоваться, в том числе официальные ведомства и чиновники. В июне 2020 года мессенджер перестали блокировать.

В минувшую пятницу Telegram достиг отметки в 1 млрд загрузок. Крупнейшим рынком для приложения, как и его конкурента WhatsApp, является Индия — на нее приходится около 22% установок. За ней следуют Россия и Индонезия, на долю которых приходится 10% и 8% установок соответственно.