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31.08.2021 в 09:40

Telegram преодолел отметку в 1 млрд загрузок

Наибольшая доля установок приходится на Индию

Мессенджер Telegram присоединился к «элитному клубу» приложений, которые преодолели отметку в 1 млрд загрузок по всему миру, пишет Tech Crunch со ссылкой на данные Sensor Tower. Он стал пятнадцатым приложением в этом клубе, среди его участников WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

Telegram достиг 1 млрд загрузок в минувшую пятницу, крупнейшим рынком для приложения, как и его конкурента WhatsApp, является Индия — на нее приходится около 22% установок. За ней следуют Россия и Индонезия, на долю которых приходится 10% и 8% устновок соответственно.

По информации Sensor Tower, рост числа установок ускорился в 2021 году и достиг 214,7 млн в первом полугодии, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всплеск загрузок пришелся на проблемы с политикой конфиденциальности WhatsApp, когда мессенджер начал передавать данные пользователей владеющему им Facebook.

При этом количество загрузок не соответствует базе пользователей: в начале года у Telegram было около 500 млн активных пользователей в месяц. В мессенджер в числе прочих перешли сторонники Дональда Трампа после того, как Apple и Google удалили из своих магазинов соцсеть Parler, в которой они общались.

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