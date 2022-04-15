Власти планируют потратить 3,2 трлн рублей на нацпроект в области электроники

Правительство подготовило предварительную концепцию нового национального проекта в области электроники, на реализацию которого до 2030 года планируется потратить почти 3,2 трлн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию предварительной версии нацпроекта.

Как отмечает издание, исполнение нацпроекта будет идти по четырём направлениям: «продукт», «инфраструктура», «спрос» и «кадры». По ним подготовят отдельные федеральные проекты. В числе ответственных за реализацию нацпроекта — Минпромторг, Минцифры, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов.

Согласно документу, в 2022 году власти планируют начать программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в Россию и Китай, а также развитию электронного машиностроения. К 2024 году прогнозируется 100% импортозамещение по всем направлениям, а к 2030 году — завершение формирования продуктового портфеля российских технологий. На это потратят 1,14 трлн руб. (графа «продукт»).

Направление «инфраструктура» включает запуск производства микроэлектроники по нормам 90 нм, которые были освоены Intel в 2004 году на процессоре Pentium 4 Prescott. К 2030 году — выход на серийный выпуск электроники по технологии 28 нм, применяемой ведущими вендорами в 2010 году. Например, по этому техпроцессу выпускались процессоры Apple A7 для iPhone 5S, напоминает издание. Количество российских дизайн-центров к 2030 году власти планируют увеличить с 70 до 300. На эти цели направят 460 млрд руб. до 2030 года.

Направление «спрос» получит 1,28 трлн руб. Ожидается, что 30% российских домохозяйств в стране к 2030 году будут использовать отечественную электронику, а её доля на рынке госзакупок составит 100%.

На «кадры» до 2030 года потребуется 309 млрд руб. Власти планируют провести 2 тыс. научно-исследовательских работ и создать 400 прототипов новой электроники. Также авторы проекта рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35%, а также создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1 тыс. проектных команд.

Участники рынка, опрошенные изданием, оценивают такие планы как амбициозные и почти нереализуемые.

Ранее российские продавцы электроники начали активно осваивать вторичный рынок. Так, перепродажу подержанных смартфонов уже запустили «Связной» и «Ситилинк». Ожидается выход в сегмент и других участников рынка.