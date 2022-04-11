Магазины электроники запустили комиссионную торговлю

Российские продавцы электроники начинают активно осваивать вторичный рынок. Так, перепродажу подержанных смартфонов уже запустил «Связной» и «Ситилинк». Ожидается выход в сегмент и других участников рынка, пишет «Коммерсант».

В «Связной» стартовал проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Партнером стала подконтрольная «МегаФону» компания Smart Bazar, которая в рамках проекта предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств, уточнили в компании. После оценки гаджет поступает в сервисный центр, а потом в продажу.

У «Ситилинк» с CleverCel есть совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией, рассказали в компании, добавив, что спрос в марте вырос к февралю на 39%. От trade-in модель отличается тем, что клиент получает не скидку на покупку нового гаджета, а оплату.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что продажу подержанных гаджетов будут развивать все ритейлеры. По его мнению, вторичный рынок переживает расцвет и вскоре ритейлеры расширят ассортимент подержанных товаров до ноутбуков, телевизоров и фототехники.

Ранее подержанные товары начал продавать «Яндекс.Маркет». На данный момент сервис продает только подержанные смартфоны, но планирует работать и с другими категориями — детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и другими.