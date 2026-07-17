Рабочие коммуникации госслужащих переведут в «Макс»

Правительство России утвердило цель перевести всех государственных и муниципальных служащих на многофункциональный сервис обмена информацией «Макс» к 2030 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. На него обратило внимание РИА «Новости».

Согласно документу, через четыре года «доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций, осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией», должна достичь 100%.

Таким образом, платформа должна стать единым инструментом для служебного обмена сообщениями, заменив используемые сегодня общедоступные мессенджеры в рабочих коммуникациях государственного сектора.

О создании многофункционального сервиса обмена информацией на базе «Макса» правительство сообщило летом 2025 года. Проект реализуется в рамках развития отечественной цифровой инфраструктуры для государственных организаций. За разработку и развитие платформы отвечает компания «Коммуникационная платформа», входящая в структуру холдинга VK .

Ранее мессенджер «Макс» удалили из Google Play. В VK отметили, что оба приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.