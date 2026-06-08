Правительство перенесло срок введения техсбора для производителей электроники

Правительство решило перенести срок начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, решение принято с учетом предложений отраслевых объединений. Для реализации инициативы правительство направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс и ряд других законодательных актов.

О переносе сроков ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на площадке Петербургского международного экономического форума.

Весной Минпромторг заявил о разработке проекта технологического сбора. В ведомстве пояснили, что мера направлена на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности и стимулирование локализации производства в России. Предполагается, что максимальный размер сбора не превысит 5 тыс. руб. за единицу продукции, а его введение будет осуществляться постепенно.