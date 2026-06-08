Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кадровый центр PRESIDENT
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.06.2026 в 12:20

Правительство перенесло срок введения техсбора для производителей электроники

Вместо 1 сентября сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года

3

Правительство решило перенести срок начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, решение принято с учетом предложений отраслевых объединений. Для реализации инициативы правительство направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс и ряд других законодательных актов.

О переносе сроков ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на площадке Петербургского международного экономического форума.

Весной Минпромторг заявил о разработке проекта технологического сбора. В ведомстве пояснили, что мера направлена на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности и стимулирование локализации производства в России. Предполагается, что максимальный размер сбора не превысит 5 тыс. руб. за единицу продукции, а его введение будет осуществляться постепенно.

Минфин Правительство Техсбор
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.