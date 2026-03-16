Ксения Соломатина, Be Tone Agency: PR-2026 — почему шаблоны больше не работают

О том, как GPT-слепота убивает доверие, почему микросообщества ценнее миллионов фолловеров и зачем брендам смелость вместо нейтралитета, в колонке для Sostav рассказывает Ксения Соломатина, CEO коммуникационного агентства Be Tone Agency.

Каждый год принято подводить итоги и формулировать, с чем отрасль входит в следующий этап. 2026-й в PR — не про новые инструменты, а про пересборку правил игры. Чтобы ориентироваться в них, нужно знать основные PR-тренды.

ИИ как среда, а не инструмент

В 2026 году мы уже не спрашиваем, «какую нейросеть использовать». Мы живем с ИИ, который расшифровывает интервью, мониторит СМИ и помогает разобрать большой массив информации. И ключевой вопрос стратегических сессий теперь звучит иначе: «А что нейросети говорят о нас?».

Аудитория ищет бренды через чат-ассистенты и голосовые интерфейсы. LLM-репутация в 2026 году становится важнее, чем разовая публикация в топ-медиа. Это кардинально меняет подход к коммуникациям. Теперь они должны быть непротиворечивыми, последовательными и накопительными, потому что ИИ запоминает все.

Если в прошлом году лишь 12% PR-команд отслеживали видимость бренда в LLM, то к концу 2026-го их будет втрое больше. Теперь это необходимость: руководители все чаще задают вопрос не «Что о нас написали?», а «Что о нас говорит ИИ?».

GPT-слепота и кризис аккуратного контента

Чем больше контента генерируют машины, тем хуже он работает. Возникает эффект GPT-слепоты. Тексты идеальны — грамотны, логичны, безопасны. Но они стерильны и не вызывают эмоций.

Особенно остро это чувствуется в девелопменте. Когда покупатель в сотый раз читает про «экологичность, комфорт и продуманную инфраструктуру», его мозг мгновенно считывает и блокирует эту информацию. Ведь и звучит это не как обещание, а как шаблон. Текст не запоминается, а значит, доверие теряется еще до контакта с отделом продаж.

Редакции тоже устали от этого не меньше читателей. PR-специалисты все чаще делегируют написание текстов ИИ, что экономит время, но снижает ценность контента. Журналисты видят, как их аудитория перестает реагировать на стандартизированные формулировки. И в итоге питчи отклоняют не потому, что те слабые, а потому, что одинаковые.

Ответ на проблему GPT-слепоты — гибридная модель, когда ИИ остается в зоне черновиков, поиска информации и структуры, а человек отвечает за фактуру, интонацию, конфликт и смысл.

От охватов — к концентрации

Меняется и логика работы с аудиторией. Эпоха «чем больше, тем лучше» в российском PR уходит в прошлое. По данным исследования сервиса «Яндекс Реклама», вовлеченность у блогеров до 100 тыс. подписчиков в 2,5 раза выше, чем у крупных инфлюенсеров. Особенно заметен этот сдвиг среди аудитории от 13 до 24 лет. Поэтому в 2026 году ценится не масштаб, а концентрация: микросообщества, нишевые Telegram-каналы, микроинфлюенсеры. Дело не в экономии бюджета, а в качестве взаимодействия.

Аудитория все чаще предпочитает получать информацию напрямую — от авторов, экспертов и креаторов, а не через обезличенные страницы медиа. Это формирует новый уровень PR-работы: персональные рассылки, выстраивание долгосрочных отношений с авторами и понимание, какие истории лучше работают в личных каналах, а какие — в традиционных СМИ.

Небольшие чаты преданных клиентов дадут более честную обратную связь, чем безликая группа с накрученными подписчиками. Именно в первых, бренды проходят проверку на подлинность.

Человек — новый люкс

Парадокс автоматизации и ИИ в том, что они повышают ценность всего живого. Люди не хотят иметь дело с бездушными компаниями. Им нужны живые лица, характеры и эмоции.

Отсюда рост роли личных брендов, сотрудников-амбассадоров, офлайна и живых форматов. Человека невозможно скопировать промптом, поэтому в 2026 году выигрывают те, кто говорит от себя, а не от имени безликого юрлица.

Смелость быть другим

Классический пресс-релиз в формате «компания сделала» перестает работать, потому что это информация, а не история. Люди запоминают нарративы: путь героя, конфликт, преодоление.

Нейтралитет в перегретом инфополе все чаще воспринимается как слабость. Выигрывают бренды, которые позволяют себе точку зрения. Не ради провокации, а ради ясности. До 60% пользователей сегодня делятся друг с другом материалами, не переходя по ссылкам. Это означает, что заголовок и лид становятся самостоятельными носителями смысла. PR-команды вынуждены бороться не за глубину прочтения, а за способность передать ключевой месседж за три секунды скроллинга.

В итоге смелость в 2026 году превращается в стратегию выживания. Это уже не крик и не хайп, а способность говорить своим голосом и не прятаться за универсальными формулами.

Измеримость без иллюзий

PR всегда был игрой на перспективу, но бизнес поменялся. И от нас теперь ждут понятного вклада в бренд, доверие и конечную воронку продаж. PR становится единой частью общей системы привлечения клиентов, тесно связанной с маркетингом и продуктом, а не обособленным «имиджевым» направлением. Поэтому коммуникации должны быть более прозрачными и измеримыми — со сквозной аналитикой, KPI перед кампанией, отслеживанием пути лидов по воронке и анализом поведения аудитории после взаимодействия с контентом.

PR-2026 достигает зрелости не через новые форматы и технологии, а благодаря способности работать с доверием как с главным активом компании, выстраивать позицию и отвечать за слова. А технологии лишь придают ускорения. Они обнажат пропасть между брендом и его ЦА, если за ними нет глубокого продукта и важных, продуманных смыслов.