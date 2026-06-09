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09.06.2026 в 15:06

Wink разработал ИИ-агента — он пишет биографии и обрабатывает фото киноактеров

Цифровой помощник заполняет ранее пустовавшие ячейки на страницах фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатр Wink совместно с ИИ-командой «Ростелекома» разработал агента на базе искусственного интеллекта, который умеет создавать биографию по разрозненным данным и делать из плохого снимка качественный портрет актера или участника съемочной группы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

ИИ-агент заполняет ранее пустовавшие ячейки на страницах фильмов и сериалов в Wink. Цифровой помощник обучен проводить полный цикл работы с фотографиями и текстами — от поиска до финишной обработки для публикации на странице контента.

Работа ИИ-агента базируется на нескольких нейросетях, представленных в «Нейрошлюзе» (ИИ-продукт «Ростелекома»). Каждая из нейросетей специализируется на конкретной задаче, передавая результат по цепочке. Все ИИ-модели прошли обучение под требования поиска лиц и обработки биографических данных.

Wink разработал ИИ-агента — он пишет биографии и обрабатывает фото киноактеров Wink разработал ИИ-агента — он пишет биографии и обрабатывает фото киноактеров

В «Ростелекоме» отметили, что это не разовая интеграция, а модель совместной работы, которую компания планирует масштабировать.

Искусственный интеллект Wink
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